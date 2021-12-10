Кинематографичный трейлер Dying Light 2 показали на The Game Awards 2021

Игра выйдет 4 февраля следующего года.

Кинематографичный трейлер Dying Light 2 показали на торжественной церемонии награждения разработчиков лучших игр текущего года The Game Awards 2021. Мероприятие состоялось в Лос-Анджелесе. Польская студия Techland презентовала собственный зомби-экшн, действие которого происходит в открытом мире Dying Light 2 Stay Human.

Показанный зрителям ролик длится чуть меньше двух минут. Сюжет переносит геймера в жестокий и безжалостный мир, в котором "остаться человеком — не всегда равно понятию выжить". Трейлер создан поляками при партнерстве с местной анимационной компанией Platige Image. Ранее она выпускала аналогичные ролики для разработчиков Outriders, Cyberpunk 2077 и Metro Exodus.

Студия также напомнила игрокам о наборе Reach for the Sky, который идёт в качестве бонуса за предзаказ компьютерной игры Dying Light 2 Stay Human. В комплект входят облик параплана, дизайны для арбалета, рюкзака, костюм Лаван.

Напомним, что официальный релиз проекта Dying Light 2 Stay Human запланирован на 4 февраля 2022 года. Он выйдет на персональных компьютерах, Будет доступен через Steam, Epic Games Store), а также на игровых консолях PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

Представлен дебютный трейлер новой игры от создателей Max Payne.

Фото и видео: YouTube / Dying Light

