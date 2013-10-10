Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к военному конфликту с США

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности страны к военному конфликту с США. Об этом он заявил на мероприятии по случаю 69-й годовщины перемирия в Корейской войне.
Ким Чен Ын отметил, что страна полностью готова к любой военной конфронтации с США. Он также предупредил президента Южной Кореи Юн Сок Еля о последствиях попытки нанести удар по КНДР. По словам северокорейского лидера, это станет ошибкой для южнокорейского режима.
Ранее мы сообщали, что Япония считает нарушением международного права признание ДНР и ЛНР со стороны КНДР.
Фото: Pixabay
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