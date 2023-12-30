Ким Чен Ын официально объявил Южную Корею враждебным государством

Глава КНДР произнес речь на первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва.

Политический лидер КНДР Ким Чен Ын в своей программной речи на первой сессии Верховного народного собрания КНДР 15-го созыва официально объявил Южную Корею враждебным государством для Пхеньяна. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК). Глава Северной Кореи уточнил, что за любым посягательством соседнего государства на территорию КНДР последует безжалостная расплата.

В особенности мы будем рассматривать Южную Корею как наиболее враждебное государство, полностью отвергать и игнорировать ее самыми ясными словами и действиями... За любые действия Южной Кореи, затрагивающие нашу республику, заставим ее без малейшего учета и без малейшего колебания заплатить беспощадную цену. Ким Чен Ын, председатель КНДР

Напомним, что еще в конце февраля лидер КНДР выразил полный отказ от каких-либо связей с Сеулом. Он напомнил о враждебности Южной Кореи, так как даже в рамках Всемирной организации (ООН) дипломаты этих стран зарегистрированы как два отдельных государства.

Ким Чен Ын на публичной церемонии снял с должности вице-премьера КНДР.

