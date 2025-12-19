Ким Чен Ын на публичной церемонии снял с должности вице-премьера КНДР

Глава КНДР сравнил его с "козлом, запряженным в телегу".

Глава КНДР Ким Чен Ын на публичной церемонии снял с должности вице-премьера страны Ян Сын Хо. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

О своем решении северокорейский лидер объявил на церемонии по случаю завершения первого этапа реконструкции и модернизации Рёнсонского машиностроительного объединения. Ким Чен Ын отметил ,что процесс первой очереди модернизации столкнулся с "излишним искусственным хаосом из-за безответственных работников". По его словам, некоторые руководители оказались не готовы к реконструкции в КНДР.

После этих слов Ким Чен Ын на месте освободил от должности заместителя премьер-министра Ян Сын Хо. Глава КНДР сравнил его с "козлом, запряженным в телегу", но при этом добавил, что не считает действия вице-премьера антипартийными.

