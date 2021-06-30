Ким Чен Ын: КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы

В Северной Корее рассказали о предназначении ядерного арсенала страны.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит укреплять свои ядерные силы при максимальной скорости. Соответствующее заявление председатель страны сделал в рамках выступления на торжественном военном параде, проводимом в честь годовщины основания Корейской народной армии утром 25 апреля.

Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости…Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил. Ким Чен Ын, глава КНДР

Политик заметил, что Пхеньян предпримет все необходимые усилия для того, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия. Стратегический арсенал Ын считает символом и основой военной мощности КНДР. Он добавил, что в случае войны государство должно иметь возможность задействовать ядерное оружие в качестве инструмента противодействия врагам. Он призвал военных проявить способность к

"В особенности необходимо количественно и качественно укреплять к ядерному сражению. При этом в Северной Корее считают основной функцией данного вида вооружений - сдерживание и предотвращение войны. При этом предназначение оружия не может ограничиваться только этими пунктами.

КНДР подтвердила проведение запуска МБР "Хвасон-17" 24 марта.

Фото: Центральное телеграфное агентство КНДР