Приказ о запуске был дан лично Ким Чен Ыном.

КНДР подтвердила проведение запуска МБР "Хвасон-17" 24 марта. Соответствующее заявление сделали представители Центрального телеграфного агентства Северной Кореи. Известно, что испытания межконтинентальной баллистической ракеты проводились по прямому указанию лидера страны Ким Чен Ына. Запуск ракеты прошел на высоте в 6 200 километров над уровнем моря. Боеголовка пролетела расстояние в 1 080 километров. Старт ракете был дан ао местному времени в 14:34 (в 08:34 по времени Москвы) с территории аэродрома Сунан.

…Новое стратегическое оружие КНДР позволит всему миру вновь отчетливо осознать мощь наших стратегических вооруженных сил. заявление ЦТАК

Ким Чен Ын объяснил жителям страны, что национальные силы обороны будут обладать огромными военно-техническими возможностями, а военные с невозмутимым лицами стоять перед лицом любых внешних угроз и шантажа. Глава КНДР призывал быть готовыми в условиях давней конфронтации с американскими "империалистами".

Ракетные пуски КНДР угрожают безопасности Японии и мира.

Фото и видео: ЦТАК