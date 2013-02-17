Киевский режим зачистил всю верхушку СБУ в 2015 году, сообщил экс-сотрудник

Александр Мазур сообщил о репрессионных мероприятиях киевского режима.

Киевский режим зачистил всю верхушку Службы безопасности Украины еще в 2015 году. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился бывший полковник СБУ Александр Мазур. Эксперт уточнил, что руководство страны выявляли сотрудников СБУ, которые хоть как-то сочувствовали Москве. С ними проводились негласные беседы, а также анкетирование. Те лица, которые считались подозрительными, сражзу же подлежали к переводу на работу в другое место службы. Предпочтение отдавалось местам, приближенным к боевым действиям.

Мои контакты, так сказать, закончились на уровне 2015 года... Потому что произошли изменения. Был зачищен практически весь старший офицерский состав. Зачистили тех, кто работал в центральном аппарате и в областных аппаратах. И заменили их выходцами из центральной Украины и из западной Украины. Александр Мазур, экс-полковник СБУ

Напомним, что Александр Мазур в октябре 2013 года оказался на пенсии. Он ушел с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины, а затем переехал на территорию Донецкой народной республики. В период с 2017 по 2018 год Мазур оказывал конфиденциальное содействие СБУ. В задачи мужчины входила подготовка аналитических справок об общественно-политической ситуации в регионе, а также деятельности органов государственной власти и правоохранительных органов ДНР. В октябре текущего года верховный суд ДНР вынес приговор Александру Мазуру по материалам УФСБ России по статье 276 УК РФ за шпионаж.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости