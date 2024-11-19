Александр Мазур указал на военные преступления киевского режима.

Украинские представители из Службы безопасности пытали людей в здании полиции в городе Покровске ( российское название - Красноармейск), расположенном на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился бывший полковник СБУ Александр Мазур. Эксперт отметил, что одного из задержанных отпустили на свободу спустя неделю из-за того, что ждали, пока с его тела сойдут следы пыток.

В здании полиции, в подвальных помещениях, я сидел с человеком, который попал, один попал, с другом ехал, в Киев по своим коммерческим делам. Их поймали, посадили в пыточные и пытали, трое суток пытали, пока жена не подняла, так сказать, реальный кипиш. Александр Мазур, экс-полковник СБУ

Напомним, что Александр Мазур в октябре 2013 года ушел на пенсию с должности старшего инспектора 4-й инспекции главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины.

Суд вынес приговор агенту СБУ за покушение на главу Беловодского района ЛНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости