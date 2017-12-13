Следственный комитет сообщил о судебном приговоре для отца и сына, виновных в нескольких преступлениях в ЛНР.

Беловодский районный суд на территории Луганской Народной Республики признал виновным 29-летнего агента Службы безопасности Украины (СБУ) Владислава Роменского. Мужчина покушался на жизнь руководителя Беловодского района в 2022 году. Инстанция приговорила фигуранта расследования к лишению свободы на срок в 14 лет и 10 месяцев. Наказание злоумышленник будет отбывать в колонии строгого режима.

Доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину Украины и его отцу. В зависимости от роли каждого они признаны виновными за незаконный оборот оружия и боеприпасов, покушение на убийство, совершенное общеопасным способом, организованной группой, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. сообщение СК РФ

Напомним, что накануне референдума в ЛНР о вхождении территории в состав России, спецслужбы предотвратили серию покушений на глав администраций в нескольких районах республики. Киевский режим пытался организовать отравление "высокопоставленного чиновника республиканского уровня". В ходе изъятия оперативниками оружейного схрона удалось поймать иностранного агента. Подозреваемый произвел не менее 20 выстрелов по автомобилю, в котором находился исполняющий обязанности главы Беловодского района ДНР. Однако довести свой преступный умысел до конца преступник не смог. Дополнительно по заданию СБУ за денежное вознаграждение Роменский планировал подорвать служебный автомобиль начальника МГБ Беловодского района ЛНР. Отец подозреваемого приговорен к заключению на срок в 4 года 11 месяцев. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.

В Свердловской области завели дело о покушении на убийство двух подростков.

Фото и видео: Следственный комитет России