Киевский политолог: на Украине нарастает "ком катастроф"

Киевский политолог предупредил, что на Украине нарастает "ком катастроф", которая страна уже накопила на год вперед. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" выступил специалист Андрей Ермолаев. Гость программы считает, что даже если Украина способна преодолеть текущий отопительный сезон, то высокая стоимость на энергоресурсы и другие проблемы сделали государство неконкурентоспособным в сфере промышленности.
Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год.
Андрей Ермолаев, политолог
Напомним, что с осени 2021 года на Украине фиксируется энергетический кризис. к нему страну подвел рост цен на энергоносители на европейских рынках, а также нехватка угля. Ситуация привела к остановке работы почти половины местных ТЭЦ.
На Украине предупредили Британию о возможной "подставе".
Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0
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