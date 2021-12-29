Киевский политолог: на Украине нарастает "ком катастроф"

Эксперт напомнил, что страна не конкурентноспособна.

Киевский политолог предупредил, что на Украине нарастает "ком катастроф", которая страна уже накопила на год вперед. Об этом в эфире местного телеканала "НАШ" выступил специалист Андрей Ермолаев. Гость программы считает, что даже если Украина способна преодолеть текущий отопительный сезон, то высокая стоимость на энергоресурсы и другие проблемы сделали государство неконкурентоспособным в сфере промышленности.

Мы тяжелое холодное время проживаем пока без этих катастроф, но мы накапливаем вот этот ком катастроф на целый бюджетной год. Андрей Ермолаев, политолог

Напомним, что с осени 2021 года на Украине фиксируется энергетический кризис. к нему страну подвел рост цен на энергоносители на европейских рынках, а также нехватка угля. Ситуация привела к остановке работы почти половины местных ТЭЦ.

На Украине предупредили Британию о возможной "подставе".

Фото и видео: YouTube / НАШ 3.0