Андрей Ермак рассказал о том, сколько стран уже подписали двусторонние соглашения.

Украина начала в пятницу 11 августа консультации с Великобританией по поводу предоставления киевскому режиму гарантий безопасности. Соответствующее заявление в эфире всеукраинского телемарафона сделал руководитель офиса главы государства Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Действительно, на основании декларации, которая была согласована в Вильнюсе (странами - ред.) G-7, к этой декларации присоединились еще 11 стран и мы, после консультаций с американскими коллегами, начали консультации c Великобританией... Сегодня состоялась содержательная беседа". Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Иностранный чиновник пояснил, что декларация очерчивает определенные рамки, так как документ формирует тот минимум гарантий, которые дают возможность "построить обороноспособность" Украины. При этом поднимаются вопросы, связанные с санкционным давлением на Россию, финансовой поддержкой киевского режима и обмена разведывательными данными. Андрей Ермак подчеркнул, что страна заключила договоренности о начале двусторонних переговоров "практически со всеми странами", а до конца года власти намерены подписать как можно больше соглашений.

Глава офиса Зеленского Ермак: "Не все согласились с украинской "формулой мира".

Фото и видео: YouTube / TCH