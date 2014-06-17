Глава офиса Зеленского Ермак: "Не все согласились с украинской "формулой мира"

Андрей Ермак рассказал о том, какие пункты вызвали больше всего споров.

Не все пункты "формулы мира" украинского лидера Владимира Зеленского были полностью одобрены участниками встречи по урегулированию регионального конфликта, которая состоялась на территории города Джадда в Саудовской Аравии. Соответствующее заявление в эфире местного телемарафона сделал руководитель офиса главы государства Андрей Ермак.

Если бы все страны сейчас сказали: "Да, мы со всем согласны", то мы бы уже до конца месяца принимали "саммит мира". Есть пункты, по которым вообще нет возражений, но есть и те, по которым диалог продолжается. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Чиновник добавил, что по всем пунктам Украины не было найдено на мероприятии "полного понимания". В частности, Андрей Ермак назвал проект по возмещению киевскому режиму убытков от боевых действий за счет российской стороны. По мнению украинца, властям теперь важно работать со странами Глобального Юга по таким пунктам, которые связаны с ответственностью Москвы. Эксперт добавил, что речь не идет о том, что эти государства выступили "против", а о том, что делегаты требуют больше объяснений относительного организации процессе.

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Фото и видео: YouTube / TCH