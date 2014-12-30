В Киеве хотят заключить двусторонние гарантии безопасности до конца года

Андрей Ермак рассказал о перспективах Украины в НАТО.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в интервью местному изданию "Левый берег" о том, что заключить двусторонние договоры о гарантиях безопасности для киевского режима будет возможно до конца текущего года. Таким образом чиновник ответил на вопрос ведущей о том, реально ли будет заключить такие международные соглашения до завершения 2023 года.

Очень реально, очень реально. Я не думаю, что здесь нужно очень много времени для того, чтобы появились первые проекты этих условий Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

Напомним, что страны "Большой семерки" (G7) в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали совместную декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке, а также совместные планы с ВСУ на случай возникновения нового регионального конфликта с Россией. В Киеве рассчитывают, что "гарантии безопасности" для страны заработают до саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в 2024 году.

Глава офиса Зеленского Ермак назвал США лучшим другом Украины.

Фото и видео: YouTube / LB live