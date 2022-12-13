Глава офиса Зеленского Ермак назвал США лучшим другом Украины

Андрей Ермак выступил на ВЭФ в Давосе.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал США лучшим другом Украины, сославшись на объем финансовой и военной помощи от Вашингтона. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в ходе выступления по видеосвязи на заседании Всемирного экономического форума в Давосе. Он ответил на вопрос, когда ведущий попросил назвать лучшего друга киевского режима. Ермак добавил, что Украина ценит помощь всех западных союзников и партнеров.

Если мы вернемся к конкретным цифрам, разумеется, самый важный партнер, в цифрах финансовой, военной помощи, это, конечно же, США. Андрей Ермак, чиновник

Напомним, что американский телеканал CNN сообщал, что власти США в ближайшие дни могут объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Вооруженным силам Украины По информации газеты The Washington Post, эта поддержка оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов.

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина уже начала получать от Запада тяжелое вооружение.

Фото и видео: World Economic Forum