Чиновник рассказал, что ВСу нуждается в танках.

Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал о том, что Вооруженные силы Украины уже начали получать от стран коллективного Запада тяжелое вооружение. Соответствующее заявление в ходе интервью для французского телеканала BFMTV сделал Андрей Ермак. Чиновник пояснил, что киевский режим нуждается в танках.

Я не могу вам раскрывать всех деталей, но я могу вам сказать, что на самом деле мы уже начали получать такое вооружение от наших европейских партнеров. Я убежден, что эти поставки продолжатся. Андрей Ермак, украинский чиновник

Напомним, что Россия ранее направила странам Североатлантического военного альянса ноту протеста из-за западных поставок вооружений Украине. Глава министерства по иностранным делам Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для Вооруженных сил РФ.

Борис Джонсон заявил, что Германия до начала СВО рассчитывала на быстрое поражение Украины.

Фото и видео: YouTube / BFMTV