В Британии оценили позиции коллег из Европы по Украине до начала СВО.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Германия до начала проведения российской специальной военной операции на Украине рассчитывала на быстрое поражение киевского режима. Соответствующее заявление экс-чиновник сделал в ходе интервью с телеканалом CNN. Эксперт уверен в том, что в Берлине называли лучшим вариантом для экономики региона стремительное поражение украинской стороны в противостоянии с РФ. По словам Джонсона, данный внешнеполитический подход в ФРГ обосновывали "вескими причинами".

На каком-то этапе позиция Германии состояла в том, что, если это случится, то станет катастрофой, и было бы лучше, если бы все поскорее закончилось, и Украина сдалась. Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Бывший премьер Британии добавил, что французские власти буквально до последнего момента и начала СВО отрицали возможность вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

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Фото и видео: CNN, Telegram / Хайлайт