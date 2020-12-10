Киев призвал Молдавию к активному участию в "крымской платформе". С заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга вместе с министром иностранных дел Молдавии.
Кулеба отметил, что приоритеты в работе платформы — безопасность, защита прав человека, обеспечение эффективности санкций против России и обеспечение международного гуманитарного права.
Я проинформировал своего коллегу об украинской инициативе относительно создания "крымской платформы".
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
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Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine
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