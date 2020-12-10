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Киев призвал Молдавию к активному участию в "крымской платформе"

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Приоритеты в работе платформы — безопасность, защита прав человека.

Киев призвал Молдавию к активному участию в "крымской платформе". С заявлением выступил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга вместе с министром иностранных дел Молдавии.

Кулеба отметил, что приоритеты в работе платформы — безопасность, защита прав человека, обеспечение эффективности санкций против России и обеспечение международного гуманитарного права. 

Я проинформировал своего коллегу об украинской инициативе относительно создания "крымской платформы".

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее премьер Украины оценил вероятность закупки российской вакцины от COVID-19.

Видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine

Теги: крымская платформа, молдавия, украина
Категории: Тема дня, Мировые новости, Лента новостей, События на Украине,

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