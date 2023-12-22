Киев признал факт добровольного оставления позиций на фронте одним из подразделений ВСУ

Глава Украины рассказал об одном случае, который произошел на фронте.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский рассказал о бегстве одного из боевого подразделений с линии фронта, в результате которого Вооруженные силы Украины попали в окружение и погибло множество военнослужащих. Соответствующие данные глава государства предоставил студентам, выступая перед ними в Черновцах. Ролик общения политика с молодежью опубликован в социальных сетях офиса президента. Дополнительно Зеленский высказался против объявления общей амнистии для дезертиров.

Были люди, не буду говорить где, потому что будет понятно, что произошло. Ну представьте себе, что люди поговорили между собой и какой-то коллектив ушел со своего места. <…> окружили большое количество людей, и всех их убили. Владимир Зеленский, президент Украины

Политик добавил, что "один человек" смог надавить на свое окружение, запугать его, после чего украинское подразделение отошло с территории. По словам Владимира Зеленского, позже правоохранительные органы успешно нашли этого мужчину. Власти полагают, что подозреваемому следует ответить перед законом, так как из-за его действий многие люди погибли, а другие оказались в плену.

"По обороне города". Зеленский раскрыл детали совещания с генералами.

Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України