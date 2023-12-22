Родион Мирошник оценил атаки ВСУ на оперативные службы.

Киевский режим охотится за медиками, спасателями ГУ МЧС и ремонтниками, которые прибывают на помощь мирным гражданам после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве.

Еще одно абсолютно гнусное явление, о котором необходимо сказать, которое, увы, вошло в повседневную практику киевских боевиков. Это кровавая охота за бригадами спасателей. Они охотятся... нанесли артиллерийские и ракетные удары украинские боевики. Родион Мирошник, посол РФ

Родион Мирошник добавил, что с начала 2024 года от обстрелов ВСУ пострадали шесть бригад скорой медицинской помощи. Жертвой стал один фельдшер. Еще шестеро сотрудников бригад в сфере здравоохранения получили ранения, как и 15 сотрудников МЧС. Один человек из экстренного ведомства погиб. Среди коммунальщиков ранения получили пятеро, двое скончались.

ВСУ продолжают использовать запрещенные мины "Лепесток", заявил Мирошник.

Фото и видео: МИД России