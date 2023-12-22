ВСУ продолжают использовать запрещенные мины "Лепесток", заявил Мирошник

Родион Мирошник рассказал о замаскированных минах в городах СВО.

Киевский режим продолжает использовать запрещенные противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" в зоне проведения специальной военной операции, забрасывая этим средством города, расположенные вблизи линии соприкосновения. Также на улицах населенных пунктов все чаще появляются мины, замаскированные под предметы быта. Соответствующей информацией поделился российский посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам по преступлениям ВСУ Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве.

Исходя из норм международного гуманитарного права и правил ведения вооруженных конфликтов, Украина является подписантом Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, но страна продолжает активно использовать.... Родион Мирошник, посол РФ

Эксперт добавил, что на улицах прифронтовых городов все чаще появляются запрещенные взрывоопасные предметы. Часто они камуфлируются под игрушки. В качестве примера дипломат привел мину, напоминающую ручной фонарик. Однако при нажатии на предмет или при одном прикосновении происходит детонация и взрыв.

Заряда вполне достаточно, чтобы оторвать кисть лишить человека зрения или нанести серьезные увечья, особенно если она попадает в руки к ребенку. Родион Мирошник, посол РФ

От ударов ВСУ по территории России с начала года погиб 201 мирный житель.

Фото и видео: МИД России