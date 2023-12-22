Родион Мирошник поделился статистическими данными по атакам ВСУ.

Военизированные формирования киевского режима в период за январь-март 2024 года выпустили по мирным объектам гражданской инфраструктуры на российской территории и земле, прилегающей к линии боевого соприкосновения, как минимум 22 тысячи снарядов. Такие данные посол по особым поручениям от министерства по иностранным делам РФ по преступлениям В Родион Мирошник во время брифинга с журналистами в Москве. дипломат предоставил последнюю информацию, предоставленную службой с 1 января по 31 марта.

За прошедшие полных три месяца украинские боевики выпустили исключительно по гражданским объектам в прифронтовых российских территориях как минимум 22 тысячи боеприпасов. Это почти 250 боеприпасов в сутки или по 10 боеприпасов в час. Родион Мирошник, посол РФ

Дипломат подчеркнул, что что в основном против жителей ВСУ использовали западное вооружение, били по госпиталям, общественному транспорту, детским садам, школам, социальным зданиям и жизненно необходимой инфраструктуре.

Россия запросит заседание СБ ООН в связи с терактом в "Крокус Сити Холле".

Фото и видео: МИД России