Родион Мирошник сообщил о реакции дипломатов на теракт в Подмосковье.

Москва запросит организацию заседания Совета Безопасности ООН в связи с терактом, который произошел на территории комплекса "Крокус Сити Холл". Соответствующей информацией с журналистами телеканала "Россия-24" поделился вечером 22 марта российский посол от министерства иностранных дел по особым поручением, связанным с преступлениями киевского режима, Родион Мирошник. По мнению специалиста, дополнительно преступление, унесшее жизни многих людей, должно быть осуждено на платформе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и в ряде других глобальных структур.

Наши дипломаты будут поднимать этот вопрос в первую очередь на заседании СБ, я уверен, что они будут требовать в ближайшее время провести заседание, чтобы разобрать все дела и получить от мирового большинства осуждение этих действий. Родион Мирошник, посол МИД РФ

Родион Мирошник пояснил, что все то, что сейчас происходит вокруг "Крокус Сити Холле", носит политический характер и имеет подоплеку. Дипломат уверен в том, что деятельность террористов была нацелена на то, чтобы посеять в стране смуту. В МИД РФ добавили, что э той задачи боевики добиться не сумели.

Мирошник: у РФ есть все основания признать ВСУ, СБУ и ГУР террористами.

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