Киану Ривз снимется в четвертой части фильма "Матрица"

Съемки картины начнутся в начале 2020 года.

Киностудия Warner Brothers Pictures объявила о начале съемок четвертой части фильма "Матрица". Главные роли в картине исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс. Об этом сообщает издание Variety.

По словам председателя Warner Brothers Тоби Эммериха, съемки "Матрицы" начнутся в начале 2020 года. Режиссером и сценаристом четвертой части стала Лана Вачовски. В написании сценария также принимали участие Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

Предыдущие три фильма — "Мартица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" — собрали в прокате более 1,6 млрд долларов. Все части написаны и срежисированы сестрами Вачовски.

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