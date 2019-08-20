Сценарий пятого "Рэмбо" написал сам Сильвестр Сталлоне.

Во вторник, 20 августа. в сети появился новый тизер фильма "Рэмбо: Последняя кровь". Ролик опубликован на официальной странице Сильвестра Сталонне.

Они начали это, я закончу это!- Сказал Рэмбо написал под постом актер

Известно, что сценарий пятого "Рэмбо" написал сам Сильвестр Сталлоне, а картину поставил Адриан Грюнберг. По сюжету Джон Рэмбо посетит Мексику, чтобы спасти дочь подруги. Как оказалось, девочку похитил мексиканский картель.

В российский прокат "Рэмбо 5" выйдет 20 сентября.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Давай разведемся!" с Анной Михалковой.

Видео:officialslystallone