Во вторник, 20 августа. в сети появился новый тизер фильма "Рэмбо: Последняя кровь". Ролик опубликован на официальной странице Сильвестра Сталонне.
Они начали это, я закончу это!- Сказал Рэмбо
написал под постом актер
Известно, что сценарий пятого "Рэмбо" написал сам Сильвестр Сталлоне, а картину поставил Адриан Грюнберг. По сюжету Джон Рэмбо посетит Мексику, чтобы спасти дочь подруги. Как оказалось, девочку похитил мексиканский картель.
В российский прокат "Рэмбо 5" выйдет 20 сентября.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер фильма "Давай разведемся!" с Анной Михалковой.
Видео:officialslystallone
Обсуждение ( 0 )