Премьера фильма 21 ноября.

Во вторник, 20 августа, в сети появился трейлер фильма "Давай разведемся!" с Анной Михалковой. Ролик опубликован на канале Exponenta Plus.

По сюжету успешный врач Маша поглощена замечает, что ее муж уходит к другой фитнес-тренеру. Женщина не готова отпускать любимого и призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Новая жизнь открывает новые возможности.

Режиссером киноленты выступила Анна Пармас, которая написала сценарии для фильмов "Кококо" и "История одного назначения". Также она является режиссером клипов для группы "Ленинград": "Экспонат", "Экстаз", "ЗОЖ", "В Питере — пить".

Премьера фильма 21 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что стало известно название нового фильма про Джеймса Бонда.

Видео:Exponenta Plus