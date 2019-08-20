Во вторник, 20 августа, в сети появился трейлер фильма "Давай разведемся!" с Анной Михалковой. Ролик опубликован на канале Exponenta Plus.
По сюжету успешный врач Маша поглощена замечает, что ее муж уходит к другой фитнес-тренеру. Женщина не готова отпускать любимого и призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Новая жизнь открывает новые возможности.
Режиссером киноленты выступила Анна Пармас, которая написала сценарии для фильмов "Кококо" и "История одного назначения". Также она является режиссером клипов для группы "Ленинград": "Экспонат", "Экстаз", "ЗОЖ", "В Питере — пить".
Премьера фильма 21 ноября.
Ранее мы сообщали о том, что стало известно название нового фильма про Джеймса Бонда.
Видео:Exponenta Plus
Обсуждение ( 0 )