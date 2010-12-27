Киану Ривз снова на коне: опубликован снимок со съемок "Джон Уик 3"

Премьера фильма состоится 17 мая 2019 года.

Канадский актер Киану Ривз не перестает удивлять своих фанатов. В этот раз он удивил своей фотографией со съемок фильма "Джон Уик 3". Об этом сообщают полльзователи в социальных сетях.

На фотографии Киану Ривз находится верхом на коне и приставляет пистолет к виску мотоциклиста. Фанаты только по фото уже готовы признать, что кинокартина будет "лучшим фильмом всех времен".



Фото: Fade_to_Zach/ Twitter

Премьера фильма ожидается 17 мая 2019 года. Режиссер остался прежним – это Чад Стахельски. Он поведал, что третья часть соберет воедино то, что было в первых двух частях и прольет свет на некоторые фрагменты будущего главного героя.

Ранее Вайнона Райдер заявила, что они женаты с Киану Ривз уже 25 лет.

Фото: keanureevesofficialfanpage/ Instagram