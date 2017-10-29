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Вайнона Райдер заявила, что они женаты с Киану Ривз уже 25 лет
Сегодня, 17:27
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nastya960
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Вайнона Райдер заявила, что они женаты с Киану Ривз уже 25 лет

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Торжественная церемония венчания состоялась во время съемок фильма "Дракула" в 1992 году.

Во время интервью перед премьерой комедии  "Как женить холостяка" (Destination Wedding), Вайнона Райдер заявила, что они с Киану Ривз женаты уже 25 лет. Об этом сообщает портал  Vulture.

Торжественная церемония состоялась в Румынии во время съемок фильма "Дракула" в 1992 году. Режиссер хотел как можно больше правдоподобности и обряд венчания проводил настоящий священник. Так что пара давала самые настоящие клятвы любить друг друга и в радости, и в горе. 

Мы действительно поженились на "Дракуле". Нет, Богом клянусь: мы женаты по-настоящему, как мне кажется.

Вайнона Райдер, актриса

Киану Ривз пришлось напоминать об этом, при этом уточняя, что венчались они  в День святого Валентина.

Ну и дела! А ведь правда.

Киану Ривз

 


Ранее вышел трейлер снятого в Петербурге фильма "Сибирь" с Киану Ривзом.

Фото: ilywinona/ Instagram; Tim Burton | Тим Бёртон | Тим Бартон/ ВК

 

Теги: вайнона райдер , дракула , киану ривз
Категории: Лента новостей Мировые новости Культура Кино

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