Вайнона Райдер заявила, что они женаты с Киану Ривз уже 25 лет

Во время интервью перед премьерой комедии "Как женить холостяка" (Destination Wedding), Вайнона Райдер заявила, что они с Киану Ривз женаты уже 25 лет. Об этом сообщает портал Vulture.
Торжественная церемония состоялась в Румынии во время съемок фильма "Дракула" в 1992 году. Режиссер хотел как можно больше правдоподобности и обряд венчания проводил настоящий священник. Так что пара давала самые настоящие клятвы любить друг друга и в радости, и в горе.
Мы действительно поженились на "Дракуле". Нет, Богом клянусь: мы женаты по-настоящему, как мне кажется.
Вайнона Райдер, актриса
Киану Ривз пришлось напоминать об этом, при этом уточняя, что венчались они в День святого Валентина.
Ну и дела! А ведь правда.
Киану Ривз
Ранее вышел трейлер снятого в Петербурге фильма "Сибирь" с Киану Ривзом.
Фото: ilywinona/ Instagram; Tim Burton | Тим Бёртон | Тим Бартон/ ВК