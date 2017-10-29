Вайнона Райдер заявила, что они женаты с Киану Ривз уже 25 лет

Торжественная церемония венчания состоялась во время съемок фильма "Дракула" в 1992 году.

Во время интервью перед премьерой комедии "Как женить холостяка" (Destination Wedding), Вайнона Райдер заявила, что они с Киану Ривз женаты уже 25 лет. Об этом сообщает портал Vulture.

Торжественная церемония состоялась в Румынии во время съемок фильма "Дракула" в 1992 году. Режиссер хотел как можно больше правдоподобности и обряд венчания проводил настоящий священник. Так что пара давала самые настоящие клятвы любить друг друга и в радости, и в горе.

Мы действительно поженились на "Дракуле". Нет, Богом клянусь: мы женаты по-настоящему, как мне кажется. Вайнона Райдер, актриса

Киану Ривз пришлось напоминать об этом, при этом уточняя, что венчались они в День святого Валентина.

Ну и дела! А ведь правда. Киану Ривз



Ранее вышел трейлер снятого в Петербурге фильма "Сибирь" с Киану Ривзом.

Фото: ilywinona/ Instagram; Tim Burton | Тим Бёртон | Тим Бартон/ ВК