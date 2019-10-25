Киану Ривз может стать участником нового "Форсажа"

О желании пригласить актера рассказал постоянный сценарист кинофраншизы Крис Морган.

В интервью порталу Screen Rant Морган поведал, что уже общался со звездой "Матрицы" и "Джона Уика" о возможном участии актера в новых фильмах популярной серии. В основном, речь шла об участии Ривза в девятом "Форсаже", в котором возможно участие рэп-артистки Карди Би.

Сценарист уточнил, что сейчас речь идет о поиске свободного "окна" в напряженном графике артиста.

Ранее мы опубликовали первый тизер нового фильма со звездой фильмов "Форсаж" – Дуэйном "Скалой" Джонсоном.

Видео: YouTube / Universal Pictures Russia, Netflix Is A Joke