Опубликован первый тизер нового фильма с Дуэйном "Скалой" Джонсоном

Фильм "Круиз по джунглям" появится в российском прокате с 23 июля 2020 года.

В главной роли – Эмили Блант ("Тихое место") и Дуэйн Джонсон ("Форсаж", "Рэмпейдж").

По сюжету картины исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. В дебрях джунглей путешественнику и ее спутников будут подстерегать ловушки от конкурентов и смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны.

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Видео: Disney Россия / YouTube