Опубликован первый тизер нового фильма с Дуэйном "Скалой" Джонсоном

В главной роли – Эмили Блант ("Тихое место") и Дуэйн Джонсон ("Форсаж", "Рэмпейдж").
По сюжету картины исследовательница дикой природы Лили Хоутон намерена отправиться в верховья Амазонки, чтобы найти легендарное дерево, которое обладает магическими целебными свойствами. В дебрях джунглей путешественнику и ее спутников будут подстерегать ловушки от конкурентов и смертельно опасные представители амазонской флоры и фауны.
Ранее мы сообщали о том, что вышел новый трейлер перезапуска "Ангелов Чарли".
Видео: Disney Россия / YouTube
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