Kia в Лос-Анджелесе представила флагманский электрический кроссовер EV9

Новинка будет продаваться со следующего года.

Компания Kia на автосалоне в Лос-Анджелесе представила флагманский электрический кроссовер EV9. Новинка будет продаваться с 2022 года. Разработчиками презентован концепт будущего автомобиля. Он станет "зеленой альтернативой" существующего сейчас транспортного средства Telluride. Модель поставляется с двигателями внутреннего сгорания.

Известно, что модель получила диодную оптику сложной формы, а также рельефный капот с солнечными батареями, цифровую решетку радиатора. Рейлинги на крыше водитель сможет убрать. Разработчики создали трехрядный салон с панорамной крышей. на передней панели машины установлен 27-дюймовый дисплей.

Разработчики отметили, что при активации специального режима салон машины способен трансформироваться в гостиную. Сиденья второго ряда превращаются в стол, а передние кресла развернутся в обратном направлении. Существует еще несколько режимов для отдыха.

Fisker представила в США новый электрический кроссовер Ocean.

Фото и видео: Youtube/4Drive Time