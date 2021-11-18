Fisker представила в США новый электрический кроссовер Ocean

Пятиместный салон изготовлен из переработанных материалов.

Компания Fisker представила в США новый электрический кроссовер Fisker Ocean. Внешним изменением в новинке зрители заметили светящуюся надпись на передней части кузова транспортного средства. Известно, что своим экстерьером модель будет напоминать потребителям серию Range Rover.

Производители уточнили, что машина в базовой версии способна проехать 402 километра на одном подзаряде. Силовая установка выдает 275 л.с. и разгоняется до 96 км/ч в час за 6,9 секунды. Более дорогие версии машины будут исполнены с никель-марганцево-кобальтовыми деталями. Комплектации Ocean Extreme и One смогут проехать 562 км на одной зарядке. До скорости от нуля до 96 км/ ч они разгоняются за 3,6 секунды.

Создатели объяснили покупателям, что новые модели с солнечной крышей смогут получить дополнительные 3219 км пробега ежегодно. Также Ocean получит 2- или 22-дюймовые шины,спроектированные фирмой Bridgestone. Кнопка "Калифорнийский режим" опускает окна и убирает сдвижную крышу автомобиля. Известно также, что пятиместный салон полностью выполнен из переработанных материалов.

Кроссовер Ocean будет доступен на американском рынке от 34,8 до 69 тысяч долларов. Это порядка 2,5-5 млн рублей.

Новую Mazda CX-60 раскрыли до премьеры.

Фото и видео: YouTube / Fisker Inc.