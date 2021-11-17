Ролик был размещен на YouTube, а после - удален.

Новую Mazda CX-60 раскрыли до премьеры. Напомним, что 16 ноября автопроизводитель презентовал для американского рынка модель CX-50. Через день после премьеры в интернете появились слитые кадры более крупного и дорогостоящего кроссовера. YouTube-каналу CSK Review удалось показать машину без камуфляжа во время рекламных съемок. Позже ролик был удален с платформы. Однако по социальным сетям разошлись скриншоты транспортного средства.

Напомним, что создатели CX-60 позиционируют автомобиль в качестве премиального кроссовера. Он войдет в линейку серии Large Product Group с заднеприводной архитектурой. Модели будут в основном реализовываться на территории Европы и Японии.

Дизайн модели разработан в фирменном стиле Mazda. Он получил название Kodo. От уже выпускающихся кроссоверов CX-60 отличают увеличенное расстояние между передними колесными арками и дверями.

Mazda показала на видео новый кроссовер CX-50.

Фото и видео: Mazda