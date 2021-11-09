Mazda показала на видео новый кроссовер CX-50

Автомобиль выйдет на рынки США и Канады 15 ноября.

Японский производитель Mazda показал на видео новый кроссовер CX-50. Ролик опубликован пресс-службой автомобильного концерна. Известно, что транспортное средство будет базироваться на платформе Mazda3 и CX-30. Презентация модели запланирована на 15 ноября текущего года. Автомобиль выйдет на американский и канадский рынки. В размещенном тизере видно, что машина проезжает сквозь толщу деревьев.

Напомним, что новая модель кроссовера СХ-50 станет частью линейки маленьких кроссоверов. Сборка автомобиля должна быть налажена на территории совместного предприятия Mazda-Toyota в городе Хантсвилле, расположенном в штате Алабама.

Представители Mazda официально не раскрыли собственные планы относительно будущего CX-5. Однако они рассказали о том, что линейка будет расширена за счет появления двухрядного CX-60 и трехрядного CX-80. Данные версии машины будут реализовываться в Европе и Японии. Для США компания создаст более крупные модели CX-70 и CX-90 с двумя и тремя рядами сидений.

Компания Honda показала пять новых электромобилей.

Фото и видео: Mazda