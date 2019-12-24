Hyundai и Kia получили "умную" систему переключения передач

Оптимальную передачу будет выбирать искусственный интеллект.

Концерн Hyundai Group разработал для Hyundai и Kia "умную" систему переключения передач. Об этом пишет "Коммерсант".

Предиктивная система под названием Information and Communication Technology (ICT) Connected Shift System получает информацию от блока TCU. Он в свою очередь анализирует данные с камер и радара интеллектуального круиз-контроля, а также сведения навигации. На основании этой информации искусственный интеллект выбирает оптимальную передачу.

"Умную" систему протестировали на дороге с большим количеством поворотов. ICT позволила на 43 % снизить количество переключений передач и на 11 % уменьшить частоту использования тормозов. Это позволяет одновременно и экономить топливо, и увеличивать ресурс тормозной системы. В будущем алгоритм хотят научить работать с "умными" светофорами на дорогах.

Ранее мы писали, что петербуржец продавал шины с каршеринговых авто.