Петербуржец продавал шины с каршеринговых авто

Компании каршеринга был причинен ущерб в размере 46 тысяч рублей.

В Выборгском районе Петербурга будут судить 27-летнего местного жителя, который летом 2019 года через аккаунт сожительницы пользовался каршеринговыми авто. После поездки он менял колеса на машинах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Он трижды брал в аренду автомобиль BMW. На шиномонтаже злоумышленник снимал новые шины и ставил лысую резину. Качественные колеса мужчина продавал на Авито. Компании каршеринга был причинен ущерб в размере 46 тысяч рублей.

Дело по статье "Мошенничество" направлено в суд для рассмотрения.

Ранее жительница Петергофа нашла свою украденную машину на Avito.

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