Жительница Петергофа нашла свою украденную машину на Avito

Доверчивостью женщины воспользовался знакомый.

В четверг, 20 февраля, в полицию Ломоносовского района Ленобласти обратилась 31-летняя жительница Петергофа. Она заявила, что нашла свой украденный автомобиль "Ладу Весту" на сайте бесплатных объявлений Avito. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Криминальная история началась с дружеской поддержки женщины. В декабре 2017 года она купила в кредит новенькую "Ладу". Осенью 2019 года потерпевшая познакомилась с мужчиной, которому пожаловалась на финансовые проблемы, заявив, что сложно выплачивать кредит. Новый знакомый отнесся к ситуации с пониманием и предложил арендовать машину за 30 тысяч рублей в месяц. Первые выплаты должны были поступить в декабре, однако денег женщина не увидела. Обманутая обратилась в полицию, однако там возбуждать дело отказались.

На днях женщине позвонил другой знакомый и сообщил, что видел ее автомобиль на Avito только с другими регистрационными знаками. Рассмотрев внимательно фото, женщина узнала свою "Ладу" и назначила продавцу встречу в поселке Большая Ижора Ломоносовского района Ленобласти. Прибыв на место, потерпевшая окончательно убедилась, что это ее авто и вызвала полицию.

До выяснения обстоятельств "Ладу Веста" отогнали на стоянку ОМВД.

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Фото: pixabay.com