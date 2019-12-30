Петербуржец лишился смартфона, спасая от угона каршеринг

Неизвестные украли его аккаунт и пытались угнать Audi A3.

Пользователь сервиса аренды автомобилей "Яндекс. Драйв" предотвратил угон каршеринга, лишившись при этом мобильного телефона. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 12 января. 27-летнему мужчине в Telegram пришло сообщение о краже аккаунта и угоне автомобиля Audi A3. Потерпевший прибежал к дому №89 на набережной Фонтанки, увидел в иномарке двух мужчин и стал снимать их на телефон, потребовав покинуть машину.

Неизвестные вышли из салона авто и подошли к заявителю. Один из них выхватил у него из рук смартфон стоимостью 7 тысяч рублей. После этого потерпевший вместе с незнакомцами сел в машину и объяснил, что его аккаунт заблокирован, поэтому машину они завести не смогут.

Злоумышленники решили покинуть машину, заявив, что оставили телефон в салоне. Однако в машине устройства не было. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Полиция ищет виновных в преступлении.

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Фото: Piter.TV