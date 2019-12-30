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Злоумышленник похитил ноутбук из администрации муниципального образования в Петербурге
Сегодня, 16:23
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nadezhda_sib

Злоумышленник похитил ноутбук из администрации муниципального образования в Петербурге

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Мужчина скрылся с места преступления, однако его заметили на улице из-за подозрительного поведения.

Злоумышленник украл ноутбук из администрации одного из муниципальных образований Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области. 

Правоохранители обратили внимание на мужчину, когда тот шел с техникой в руках по Харьковской улице утром 5 января. Увидев патрульный автомобиль, гражданин занервничал и пытался спрятать ноутбук. Кроме того, у петербуржцы были сильно порезаны руки. 

В ходе проверки удалось установить, что незадолго до этого мужчина разбил камнем окно на первом этаже в администрации муниципального образования и похитил оттуда ноутбук. Грабитель поранил руки осколками разбитого стекла, его доставили в Александровскую больницу. 

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 "Кража". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские задержали мужчину, который устроил драку во время застолья.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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