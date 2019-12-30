Злоумышленник похитил ноутбук из администрации муниципального образования в Петербурге

Мужчина скрылся с места преступления, однако его заметили на улице из-за подозрительного поведения.

Злоумышленник украл ноутбук из администрации одного из муниципальных образований Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Петербургу и области.

Правоохранители обратили внимание на мужчину, когда тот шел с техникой в руках по Харьковской улице утром 5 января. Увидев патрульный автомобиль, гражданин занервничал и пытался спрятать ноутбук. Кроме того, у петербуржцы были сильно порезаны руки.

В ходе проверки удалось установить, что незадолго до этого мужчина разбил камнем окно на первом этаже в администрации муниципального образования и похитил оттуда ноутбук. Грабитель поранил руки осколками разбитого стекла, его доставили в Александровскую больницу.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч.2 ст.158 "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полицейские задержали мужчину, который устроил драку во время застолья.

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