Кевин Смит выпустит продолжение сериала "Хи-Мэн и Властелины Вселенной"

Первая часть аниме выпускалась с 1983 по 1985 гг.

Американский режиссер Кевин Смит начал работу над анимационным сериалом "Властелины Вселеной: Откровения". Этот фильм станет продолжением "Хи-Мэна и Властелинов Вселенной" 1980-х гг. Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

Главный герой франшизы — принц Адам — может превращаться в самого могучего воина Хи-Мэна. Герой защищает Вселенную от злобного Скелета (или Скелектора) и его Воинов Зла, которые хотят завоевать Вечность и захватить замок Серого Черепа.

Дата выхода второй части анимационного сериала пока неизвестна.

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Видео: YouTube / Producers Guild of America, Aleksey Kolisnichenko