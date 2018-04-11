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Кевин Смит выпустит продолжение сериала "Хи-Мэн и Властелины Вселенной"

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Первая часть аниме выпускалась с 1983 по 1985 гг.

Американский режиссер Кевин Смит начал работу над анимационным сериалом "Властелины Вселеной: Откровения". Этот фильм станет продолжением "Хи-Мэна и Властелинов Вселенной" 1980-х гг. Об этом пишет издание Entertainment Weekly.

Главный герой франшизы — принц Адам — может превращаться в самого могучего воина Хи-Мэна. Герой защищает Вселенную от злобного Скелета (или Скелектора) и его Воинов Зла, которые хотят завоевать Вечность и захватить замок Серого Черепа.

Дата выхода второй части анимационного сериала пока неизвестна.

Ранее Netflix анонсировал выход мультсериала про шпиона Элвиса Пресли.

Видео: YouTube / Producers Guild of America, Aleksey Kolisnichenko

Теги: аниме, кевин смит, хи-мэн и властелины вселенной
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино, Тема дня,

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