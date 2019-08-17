Netflix анонсировал выход мультсериала про шпиона Элвиса Пресли

Анонс приурочили к 42-й годовщине смерти певца.

Американская развлекательная компания Netflix анонсировала выход комедийного мультсериала Agent King, главным героем которого станет шпион Элвис Пресли. Об этом сообщает THR.

Анонс приурочили к 42-й годовщине смерти певца. Сценарий к картине напишет Майк Арнольд. Соавторами и исполнительными продюсерами станут Джон Эдди и бывшая жена артиста Присцилла Пресли.

По словам экс-супруги музыканта, в детстве Элвис мечтал стать супергероем и спасать мир. Она также добавила, что зрители увидят в мультсериале такого Пресли, какого раньше не видели.

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Видео: YouTube / gaza45454545