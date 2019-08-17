На Netflix вышел первый российский сериал "Лучше, чем люди"

Отечественный проект будет дублирован на 25 языков.

Российский сериал "Лучше, чем люди" стал первым сериалом, вышедшим на сервисе Netflix. Премьера отечественного проекта под брендом Netflix Original 16 августа.

Сюжет сериала разворачивается в 2029 году, в котором незаменимые человекоподобные роботы стали реальностью. Высокотехнологичные помощники пользуются большой популярностью как на производстве, так и в быту. Однако со временем роботы становятся слишком похожи на людей, что заставляет некоторых людей начать их уничтожение, проливая и человеческую кровь….

Главные роли в сериале сыграли Паулина Андреева, Кирилл Кяро, Александр Устюгов, Ольга Ломоносова, Эльдар Калимулин, Виталия Корниенко и другие. На отечественном ресурсе "Кинопоиск" "Лучше, чем люди" имеет среднюю оценку в 7 балло, а на аналогичном иностранном ресурсе IMDb – 6.3 балла. Проект будет транслироваться Netflix в разных странах за исключением России и Китая. Отечественный проект будет дублирован на 25 языков.

Видео: YouTube/ EliteHub Trailers