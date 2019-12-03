Александр Кержаков заплатит 5 млн рублей бывшей жене из-за долга по алиментам

В этот раз иск был почти полностью удовлетворен.

В Петербурге продолжаются судебные тяжбы между футболистом Александром Кержаковым и его бывшей женой Марией Кержаковой. Приморский районный суд увеличил сумму неустойки за неуплата алиментов почти на 4 млн по сравнению с решением мирового судьи. Об этом 14 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина попросила в качестве неустойки взыскать со спортсмена 6 млн 444 тыс. рублей. Районный суд вынес решение о 5 млн рублей.

На прошлом слушании мировой судья судебного участка №171 взыскал с Кержакова 1 млн 200 тыс. рублей.

На третьем слушании будет обсуждаться установление временного ограничения в управлении транспортным средством. Сотрудники ГИБДД уже останавливали машину футболиста в сентября 2019.

Ранее Кержаков выиграл суд. Размер алиментов снизили из-за изменения материального положения бывшего игрока сборной России по футболу.

Фото: Александр Кержаков / Instagram