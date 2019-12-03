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Александр Кержаков заплатит 5 млн рублей бывшей жене из-за долга по алиментам
Сегодня, 18:40
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nadezhda_sib

Александр Кержаков заплатит 5 млн рублей бывшей жене из-за долга по алиментам

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В этот раз иск был почти полностью удовлетворен.

В Петербурге продолжаются судебные тяжбы между футболистом Александром Кержаковым и его бывшей женой Марией Кержаковой. Приморский районный суд увеличил сумму неустойки за неуплата алиментов почти на 4 млн по сравнению с решением мирового судьи. Об этом 14 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина попросила в качестве неустойки взыскать со спортсмена 6 млн 444 тыс. рублей. Районный суд вынес решение о 5 млн рублей.

На прошлом слушании мировой судья судебного участка №171 взыскал с Кержакова 1 млн 200 тыс. рублей. 

На третьем слушании будет обсуждаться установление временного ограничения в управлении транспортным средством. Сотрудники ГИБДД уже останавливали машину футболиста в сентября 2019. 

Ранее Кержаков выиграл суд. Размер алиментов снизили из-за изменения материального положения бывшего игрока сборной России по футболу. 

Фото: Александр Кержаков / Instagram 

 

Теги: алименты, кержаков
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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