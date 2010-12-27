У Финляндского вокзала сотрудники ГИБДД остановили Александра Кержакова

Футболиста задержали из-за проверок судебных приставов.

Бывший игрок петербургского футбольного клуба "Зенита" Александр Кержаков замечен в сопровождении полицией днем 19 сентября. Об этом сообщила "Фонтанка.ру". Издание пишет, что спортсмена отпустили после непродолжительной беседы и передачи денежных средств в размере около 70 тысяч рублей.

По данным интернет-газеты, Кержакова остановили около Финляндского вокзала, когда тот ехал в собственном "Лексусе". Предположительно, петербуржца могли заставить выплатить задолженность, образовавшуюся из-за алиментов. Рядом с машиной ГИБДД находился еще одно служебное авто - судебных приставов.

Напомним, что представители закона обладают системой "Поток-Д". Она сканирует проезжающие машины и находит тех, кто есть в базе должников. Согласно данным исполнительных производств спортсмену необходимо было выплатить 72 тысячи 300 рублей.

Ранее Piter.tv писал о том, что вратарь "Зенита" Михаил Кержаков заявил, что Кокорин уже испил свою чашу.

Фото: Instagram/a.kerzhakov11