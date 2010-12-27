Кержаков выиграл суд против бывшей супруги

Суд постановил снизить размеры алиментов, а жалобу жены Кержакова отклонил.

Футболист Александр Кержаков выиграл суд против своей бывшей жены. Городской суд Петербурга не удовлетворил жалобу женщины на решение суда первой инстанции, где постановили снизить размер алиментов для их общей дочери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В решении суда, которое обжаловала супруга футболиста, было принято уменьшить сумму алиментов в связи с изменением материального положения Кержакова. Если раньше ежемесячная выплата на дочку спортсмена составляла 300 тысяч рублей, то сейчас, когда Кержаков завершил профессиональную карьеру и воспитывает еще двоих детей от другого брака, она будет измеряться одной шестой части заработка футболиста. Требуемые женой Кержакова алименты значительно превышали общий размер доходов спортсмена, поэтому мужчина подал иск на уменьшение суммы выплат.

Также Кержаков объяснил блокировку своего банковского счета налоговиками.

Фото: Александр Кержаков / Instagram