Кержаков объяснил блокировку банковского счета иском бывшей жены в суд

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала в январе банковский счет бывшего футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова. Спустя 11 месяцев старший тренер юношеской сборной России был вынужден прокомментировать появившуюся информацию.
По словам футболиста, межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Петербурга ФНС России заблокировала счет Кержакова из-за иска его бывшей жены в суд, сообщило "РИА Новости".
В свою очередь спортсмен также подал на экс-супругу в суд, так как ему не хватает денег на алименты.
Фото: Александр Кержаков / Instagram
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