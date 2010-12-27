Кержаков объяснил блокировку банковского счета иском бывшей жены в суд

Судебные тяжбы между футболистом и его экс-супругой продолжаются.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала в январе банковский счет бывшего футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова. Спустя 11 месяцев старший тренер юношеской сборной России был вынужден прокомментировать появившуюся информацию.

По словам футболиста, межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Петербурга ФНС России заблокировала счет Кержакова из-за иска его бывшей жены в суд, сообщило "РИА Новости".

В свою очередь спортсмен также подал на экс-супругу в суд, так как ему не хватает денег на алименты.

Фото: Александр Кержаков / Instagram