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Кержаков объяснил блокировку банковского счета иском бывшей жены в суд
Сегодня, 18:20
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nadezhda_sib

Кержаков объяснил блокировку банковского счета иском бывшей жены в суд

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Судебные тяжбы между футболистом и его экс-супругой продолжаются.

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала в январе банковский счет бывшего футболиста сборной России и "Зенита" Александра Кержакова. Спустя 11 месяцев старший тренер юношеской сборной России был вынужден прокомментировать появившуюся информацию. 

По словам футболиста, межрайонная налоговая инспекция №26 Приморского района Петербурга ФНС России заблокировала счет  Кержакова из-за иска его бывшей жены в суд, сообщило "РИА Новости". 

В свою очередь спортсмен также подал на экс-супругу в суд, так как ему не хватает денег на алименты.

Фото: Александр Кержаков / Instagram 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Новости СПб,

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