Александр Кержаков подал в суд на первую жену. Не хватает денег на алименты

Также он намерен вернуть возможность покидать страну .

В среду, 6 ноября, стало известно о том, что Александр Кержаков подал в суд на первую жену и судебного пристава. Футболист заявил, что ему не хватает денег на алименты.

Кержаков намерен не только приостановить выплаты, но и снизить их размер. Также он намерен вернуть себе возможность покидать страну. Напомним, что из-за долгов он невыездной.

Напомним, что пара решилась развестись в 2018 году после трех лет совместной жизни. Среди супругов разгорелся спор за право на опеку над ребенком.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге болельщики будут бесплатно ездить на игры Евро-2020.

Видео:FIFATV/YouTube