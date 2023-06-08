Роберт Кеннеди-младший рас критиковал внешнюю политику Белого дома.

Кандидат в американские президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший заявил в интервью журналисту Джордану Питерсону о том, что из-за действий властей США погибли сотни тысяч граждан Украины. По мнению политика, именно администрация в Вашингтоне втянула киевский режим в региональный конфликт с Россией.

Мы превратили Украину в скотобойню, которая уничтожила 350 тысяч молодых украинцев. Они лгут о том, сколько людей погибло. Они скрывают это от нас. Роберт Кеннеди-младший, политик из США

Напомним, что ранее Кеннеди-младший заявлял прессе о том, что Вооруженные силы Украины потеряли в зоне проведения специальной военной операции около 350 тысяч солдатов и офицеров. Он также упоминал, что биологические лаборатории США расположены по всему миру, включая и Украину.

Роберт Кеннеди - младший заявил, что мир между США, РФ и КНР приведет к общему процветанию.

Фото и видео: YouTube / Jordan B Peterson