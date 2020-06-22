Роберт Кеннеди - младший заявил, что мир между США, РФ и КНР приведет к общему процветанию

Политик призвал к сотрудничеству по искусственному интеллекту.

Претендент на пост главы американской администрации в Вашингтоне на выборах в 2024 году Роберт Кеннеди - младший считает, что власти страны должны стремиться к мирному существованию с Россией и Китаем, так как это поможет развитию и экономическому процветанию всех трех государств. Соответствующее мнение политик сделал в эфире программы с участием предпринимателем Илоном Маском, которая транслировалась в социальных сетях.

Давайте жить в мире с Россией, давайте жить в мире с Китаем и все вместе двигаться к общему процветанию... Роберт Кеннеди - младший, политик

Роберт Кеннеди-младший считает, что Израиль, КНР, РФ и США должнв начать диалог по вопросу регулирования искусственного интеллекта. Политик считает, что это общение важно для мира потому, что ни одно из государств не должно разработать оружие с помощью ИИ, которое будет имеет возможности ликвидировать "всех остальных".

Кеннеди-младший заявил о биолабораториях США, разбросанных по всему миру.

Фото и видео: YouTube / Tom Crown