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Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией

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Политик напомнил, что во Второй мировой войне победили русские, а не американцы.

Американской администрации при президенте Джо Байдене следует наладить контакты на высоком уровне с Россией. Такое мнение в эфире местного телеканала FOX News сделал претендент на пост президента США, член Республиканской партии Роберт Кеннеди - младший. Такую позицию политик изложил на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом в Нью-Йорке.  Гость мероприятия заметил, что сейчас Вашингтон "фактически находится в состоянии войны" с Москвой. При этом он напомнил, что 35-ый глава США, его дядя (Джон Кеннеди) состояли с советским лидером Никитой Хрущевым в хороших отношениях по переписке и дружили настолько, что могли звонить друг другу.

Это ядерная держава, у них на тысячу больше ядерных боеголовок, чем у нас. И никого это, кажется, не волнует...

Роберт Кеннеди - младший, политик США

Политик напомнил избирателям о том, что американцы росли с мыслью о том, что это они победили во Второй мировой войне, а Америка одолела фашизм. Однако его дядя говорил о том, что на самом деле это сделали русские. Роберт Кеннеди - младший рассказал о тех потерях, которые понесли люди в СССР.

Думаю, об этом важно было бы задуматься сегодня, потому что никто уже год не говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным. У нас нет контактов на высоком уровне с Россией. Нужно говорить с ними

Роберт Кеннеди - младший, политик в США

Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон превратил Украину в скотобойню.

Фото и видео: YouTube / Fox News

 

Теги: вторая мировая война, переговоры, президентские выборы, роберт кеннеди - младший
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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