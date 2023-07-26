Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией

Политик напомнил, что во Второй мировой войне победили русские, а не американцы.

Американской администрации при президенте Джо Байдене следует наладить контакты на высоком уровне с Россией. Такое мнение в эфире местного телеканала FOX News сделал претендент на пост президента США, член Республиканской партии Роберт Кеннеди - младший. Такую позицию политик изложил на мероприятии, посвященном борьбе с антисемитизмом в Нью-Йорке. Гость мероприятия заметил, что сейчас Вашингтон "фактически находится в состоянии войны" с Москвой. При этом он напомнил, что 35-ый глава США, его дядя (Джон Кеннеди) состояли с советским лидером Никитой Хрущевым в хороших отношениях по переписке и дружили настолько, что могли звонить друг другу.

Это ядерная держава, у них на тысячу больше ядерных боеголовок, чем у нас. И никого это, кажется, не волнует... Роберт Кеннеди - младший, политик США

Политик напомнил избирателям о том, что американцы росли с мыслью о том, что это они победили во Второй мировой войне, а Америка одолела фашизм. Однако его дядя говорил о том, что на самом деле это сделали русские. Роберт Кеннеди - младший рассказал о тех потерях, которые понесли люди в СССР.

Думаю, об этом важно было бы задуматься сегодня, потому что никто уже год не говорил с [президентом РФ Владимиром] Путиным. У нас нет контактов на высоком уровне с Россией. Нужно говорить с ними Роберт Кеннеди - младший, политик в США

Кеннеди-младший заявил, что Вашингтон превратил Украину в скотобойню.

Фото и видео: YouTube / Fox News