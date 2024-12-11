Кейт Хадсон появилась в трейлере сериала "Поворотный момент"

Премьера запланирована на 27 февраля.

Американская стриминговая компания Netflix опубликовала в социальных сетях трейлер сериала "Поворотный момент". Главная роль в проекте досталась Кейт Хадсон. Известной аудитории по работе над такими проектами как "Как отделаться от парня за 10 дней" и "Война невест". Актриса сыграла женщину по имени Айла Гордон, которую назначают президентом баскетбольной франшизы Los Angeles Waves после вынужденного ухода в отставку ее брата. Девушке выпадает шанс доказать своей семье, что она тоже чего‑то стоит. Однако коллеги будут считать новую руководительницу "непо-беби, которая понятия не имеет, что делает". Ее браться захотят помочь родственнице, но в результате будут только создавать ей проблемы. Официльна премьера шоу стартует на онлайн-сервисе 27 февраля.

В актерском составе также указаны Бренда Сонг, Дрю Тарвер, Скотт МакАртур, Фабрицио Гуидо, Тоби Сандеман, Чет Хэнкс, Джей Эллис и Макс Гринфилд. Создателями проекта выступят продюсеры Минди Калинг, Айк Баринхольц и Дэвид Стассен. Кейт Хадсон выступила в качестве сопродюсера. Сериал выпустит продакшен-компания Kaling International вместе со студией Warner Bros. Television. В первом сезоне запланировано десять эпизодов. Шоураннером сериала стал Дэвид Стассен, а режиссером — Джеймс Понсольдт.

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Фото и видео: YouTube / Netflix